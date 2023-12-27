Происшествия 27 декабря 2023, 12:41 Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Свердловской области

Читать 360tv в

Нат трассе в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

Водитель за рулем рейсового автобуса ехал из Тюмени в Краснотурьинск, в салоне находились еще 15 человек. На одном из участков автобус врезался в грузовой тоннар, который ехал в попутном направлении. Водитель рейсового транспорта погиб на месте, пять пассажиров пострадали.

Авторы: