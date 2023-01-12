Происшествия 12 января 2023, 13:28 Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае

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Пассажирский автобус и грузовой автомобиль КамАЗ столкнулись на трассе в районе города Армавира в Краснодарском крае. В результате ДТП погиб один человек, сообщил сайт Nation News.

По предварительным данным, в аварии также пострадали шесть человек. Все они находятся под наблюдением медиков. Отмечается, что грузовик и автобус не подлежат восстановлению после сильного лобового столкновения.

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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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