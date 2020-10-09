Смертельное ДТП с участием автобуса и такси произошло в Одинцовском районе. Видео

В Одинцовском районе автобус столкнулся с такси. В результате аварии две пассажирки легковушки скончались.

Авария произошла в пятницу, 9 октября, на автодороге Шихово — Шарапово — Кубинка, рядом с селом Шарапово. Автобус «ЛиАЗ» столкнулся с такси марки Hyundai.

По предварительным данным, легковушка подрезала автобус из-за чего он съехал на обочину. В такси ехали две женщины, обе скончались от полученных травм на месте, сообщил «360» источник.

В распоряжение «360» попали кадры с места аварии. На них видно сильно поврежденную машину. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Информации о пострадавших в автобусе пока нет.

В конце сентября на трассе М-8 в Мытищах произошла серьезная авария. Там столкнулись две иномарки. В итоге двое погибли, еще трое пострадали.