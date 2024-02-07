Происшествия 07 февраля 2024, 09:00 Смертельное ДТП с шестью пострадавшими произошло под Нижним Тагилом ГИБДД: в Свердловской области в ДТП погиб водитель, шесть человек пострадали Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

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Водитель автомобиля погибла в результате ДТП в Свердловской области. Из-за аварии пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Машины Toyota Corolla и Nissan Qashqai столкнулись на 50-м километре трассы «Николопавловск-Петрокаменск-Алапаевск».

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«В результате аварии пассажир автомашины Toyota погибла на месте происшествия, еще шесть человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести», — указали в пресс-службе.

На место аварии прибыли специальные службы и скорая помощь, сотрудники Госавтоинспекции не стали ограничивать движение транспортного потока на трассе. Причины аварии устанавливаются.

Ранее смертельное ДТП произошло на 16-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Из-за столкновения автобуса и легковушки погибли два пассажира, еще четыре человека пострадали. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Suzuki выехала на встречную полосу и врезалась в общественный транспорт.