Смертельное ДТП с самосвалом произошло в Самарской области

Произошла смертельная авария в Самарской области. Самосвал упал на легковую машину. Один человек погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковой машиной. В результате, оба автомобиля вылетели в кювет и там самосвал буквально упал на легковушку. От нее мало что осталось, водитель погиб на месте происшествия.