Смертельное ДТП с пятью автомобилями произошло в Челябинске

Сразу пять автомобилей столкнулись на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в Челябинске. В результате погибла пассажирка одной из машин. На месте работают сотрудники полиции, сообщили «360» в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, перекресток не поделили Lada Granta, Nissan, Volkswagen, Skoda и Renault. Жертвой аварии стала пассажирка отечественного автомобиля.

По словам очевидцев, в одной из машин находилось двое детей: мальчик и девочка. На вид им около восьми-девяти лет.

«Мы услышали хлопок, вышли на улицу. Увидели детей. Девушка на дороге лежала. Приехали три машины скорой помощи, реанимация. Потом МЧС и полиция», — рассказала местная жительница.

Разбитые автомобили перегородили средний и левый ряды дороги. В районе ДТП скапливается пробка. Движение на перекрестке помогает регулировать инспектор ДПС.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники полиции. Информация о точном числе пострадавших и их состоянии уточняется.