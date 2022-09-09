Смертельное ДТП с Niva и автобусом произошло в Новосибирске - СМИ | 360°

Происшествия 09 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Смертельное ДТП с Niva и автобусом произошло в Новосибирске - СМИ

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Серьезное ДТП произошло в Калининском районе Новосибирска. Там столкнулись Niva и автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Авария случилась на пересечении улиц Писемского и Богдана Хмельницкого рядом с пешеходным переходом. В результате ДТП погибла пассажирка.

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«Я проезжал, уже тело лежало на обочине, показалось женское. В крови и накрытое простыней. Рядом УАЗик судмедов», — рассказал подписчик группы.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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