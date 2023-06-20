Эксклюзив 20 июня 2023, 13:38 Смертельное ДТП с мотоциклистом в Кировской области попало на видео Мотоциклист погиб после столкновения с Lada Granta в Котельниче Кировской области

Читать 360tv в

Мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем в городе Котельниче Кировской области. В распоряжение «360» поступило видео со смертельной аварией.

Вторым участником происшествия стал таксист на Lada Granta. Судя по видео, водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста, когда поворачивал налево.

Реклама

Байк на высокой скорости врезался в машину. От удара 43-летний водитель мотоцикла скончался.

В такси находилась 47-летняя пассажирка, она получила травмы. После ДТП женщину госпитализировали.

Ранее автомобиль ДПС столкнулся с машиной марки Opel на трассе в Кировской области. В аварии пострадали водители обоих транспортных средств.

В середине мая автомобилист в Кирово-Чепецке сбил женщину и ее 10-летнюю внучку. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. После наезда автомобиля их отбросило на обочину.