Происшествия 24 января 2023, 07:56 Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло на трассе в Новосибирской области Скорая помощь в Новосибирской области врезалась в Mitsubishi, четыре человека погибли Пресс-служба МВД

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На трассе в Коченевском районе автомобиль скорой помощи врезался в легковушку Mitsubishi и загорелся. Погибли четыре человека, двое пострадали, рассказало Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла 24 января в 08:15 (04:15 по московскому времени). УАЗ с медиками ехал по дороге «Северный объезд» с включенными проблесковыми маячками и столкнулся по касательной с барьерным ограждением. Из-за удара он выскочил на встречную полосу, врезался в Mitsubishi и загорелся.

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Экстренные службы приехали на место ДТП, машину скорой помощи потушили силами двух пожарных расчетов. Водителя и пассажира иномарки, а также двух пассажиров УАЗ спасти не удалось. Двух человек из Mitsubishi и мужчину за рулем скорой помощи госпитализировали. Полицейские выяснят их имена, а также обстоятельства аварии — следственно-оперативная группа работает на месте аварии.

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