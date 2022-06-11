Смертельное ДТП с машиной каршеринга на набережной в Санкт-Петербурге сняли на видео

Автомобиль каршеринга сбил насмерть девушку на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Момент аварии попал на видео.

На записи можно видеть, как машина мчится по набережной и влетает в фонарный столб. Затем ее откидывает на тротуаре. От удара находившаяся там в этот момент девушка перелетала через ограждение в Неву. Ее достали из воды и передали прибывшим медикам, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, за рулем был молодой человек 2002 года рождения. Помимо него, в машине находись два пассажира. Один из них погиб, второй попал в больницу. Источник телеканала уточнил, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

По информации издания «Подъем», машиной управлял курсант военного института, его задержали. По факту случившегося собираются открыть уголовное дело, пока идет проверка.