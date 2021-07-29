Смертельное ДТП с КамАЗом произошла на Кубани

Легковая машина и КамАЗ столкнулись на трассе «Армавир — Курганинск» на Кубани. Один человек погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель легковой машины вылетел на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком. Водитель погиб, трое его пассажиров попали в больницу с травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.