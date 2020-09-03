03 сентября 2020, 14:38
Смертельное ДТП с иномарками произошло в Пензенской области
Смертельное ДТП с иномарками произошло в Пензенской области во вторник, 1 сентября, сообщил телеканал «Экспресс».
Уточняется, что примерно в 19:55 на автомобильной дороге «Пенза - Лунино» столкнулись Kia Sportage и Hyundai Solaris. В результате аварии погиб пассажир последней машины. Еще один человек из этого автомобиля и водитель другого транспортного средства получили травмы, информирует сайт «Пенза-пресс».
Пострадавшие были госпитализированы. Специалисты выясняют подробности происшествия.