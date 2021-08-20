В Вольском районе Саратовской области столкнулись грузовик и легковушка LADA. В результате ДТП погибли четыре человека. Двое из них — дети. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительной информации, возле села Терса столкнулись фура и LADA. В результате аварии на месте от полученных травм скончались двое взрослых и двое детей. Еще трое пострадавших доставлены в ближайшую клинику», — приводит агентство слова собеседника.

Информации о причине аварии и состоянии пострадавших пока нет.

Утром 20 августа в тувинском поселке Каа-Хем на перекрестке столкнулись легковушка и маршрутка. Микроавтобус после удара перевернулся и лег набок. В аварии пострадали 10 человек. Среди них четверо детей. В больницу отвезли семерых получивших травмы. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легковой машины — он нарушил правила дорожного движения. В момент столкновения в «газели» находились 10 человек.