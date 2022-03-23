Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Краснодарском крае

Авария произошла на трассе Краснодар - Ейск. Погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ региону.

Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Виновником стал водитель первого, так как не уступил дорогу.

Погибли четыре пассажира легковушки. Еще один человек попал в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства происшествия.