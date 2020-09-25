Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Челябинской области

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на дороге Восточный обход в Копейске вечером четверга, 24 сентября.

Уточняется, что 50-летний водитель Chevrolet Cobalt, перестраиваясь из крайней правой полосы, не уступил дорогу и столкнулся с попутно движущимся грузовиком Scania с полуприцепом, пишет «Царьград».

После удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с машиной Lexus. Сотрудники пресс-службы ГИБДД по Челябинской области сообщили, что в аварии погиб 42-летний пассажир Chevrolet. Водитель автомобиля и еще один его пассажир получили травмы.