Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Башкирии

Авария с грузовиком произошла в Башкирии. Два человека погибли. Об этом этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на ГИБДД по региону.

Грузовой автомобиль столкнулся с легковым на трассе М5 «Урал». В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир попал в больницу.

Ранее произошла авария в Челябинской области. Один человек погиб. Столкнулись легковая машина и грузовик. Это произошло после того, как первая вылетела на встречную полосу.