Происшествия 20 марта 2023, 03:17 Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Архангельской области МВД по Архангельской области: жертвами ДТП с грузовиком стали четыре человека Пресс-служба МВД

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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе А-215 в Архангельской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Предварительно, водитель грузового автомобиля DAF выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai.

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«В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки, в том числе двое детей, погибли на месте. Еще один ребенок — шестилетняя девочка — с тяжелыми травмами госпитализирована», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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На месте аварии работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Автомобиль ранее сбил семью из пяти человек в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма. Взрослых и детей доставили в больницу. Пострадавшая женщина находится в районной больнице. Медики оценивают ее состояние, как средней степени тяжести. У мужчины травмы легкой степени. Пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии.