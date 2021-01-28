Смертельное ДТП с грузовиком произошло под Челябинском

Погибшим пешеходом является 43-летний житель Иркутской области. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Его нашли по горячим следам. Правоохранители задержали 47-летнего шофера грузовика МАЗ-5440.

Проводится проверка по факту произошедшего. Предполагаемому виновнику аварии грозит семь лет лишения свободы.