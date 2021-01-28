28 января 2021, 13:33
Смертельное ДТП с грузовиком произошло под Челябинском
Смертельная авария произошла на объездной дороге под Челябинском в вечернее время. Мужчину сбил грузовик, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Погибшим пешеходом является 43-летний житель Иркутской области. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Его нашли по горячим следам. Правоохранители задержали 47-летнего шофера грузовика МАЗ-5440.
Проводится проверка по факту произошедшего. Предполагаемому виновнику аварии грозит семь лет лишения свободы.