Происшествия 21 ноября 2023, 15:54 Смертельное ДТП с грузовиком перекрыло движение по полосе трассы Курган — Тюмень ГИБДД: движение на трассе Курган — Тюмень ограничили из-за смертельного ДТП Telegram-канал ГИБДД Тюменской области

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Смертельное ДТП с грузовиком случилось на федеральной трассе Курган — Тюмень. Из-за аварии движение на участке автодороги ограничили, сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 171-м километре трассы в Тюменском районе. На федеральной автодороге столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco. По предварительной версии, водитель легковой машины выехал на встречную полосу.

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«Водитель погиб. О других пострадавших не сообщалось», — указали в ГИБДД.

Авария перекрыла проезд по одной из полос трассы. На участке организовали реверсивное движение по свободной полосе в двух направлениях. Проезд регулировали автоинспекторы. Водителей попросили заранее снижать скорость на подъезде к этому отрезку дороги.

Ранее в Тюменской области случилось массовое ДТП, в котором пострадали один взрослый и двое детей. На трассе столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовые.