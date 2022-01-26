ДТП с участием грузовика и легковушки произошло в Ленинградской области. Погиб один человек. Об этом сообщил газета Neva.Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ИА «Невские новости», грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе Гатчина — Ополье. Водитель первого выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. Водитель легковой машины скончался на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.