Смертельное ДТП с фурой произошло на трассе М-5 в Пензенской области | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 15:04 Смертельное ДТП с фурой произошло на трассе М-5 в Пензенской области

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ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло накануне на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области. В результате случившегося погиб один человек, сообщило ИА «Пенза-пресс».

Уточняется, что водитель легкового автомобиля въехал в прицеп фуры около рынка «Золотой петушок».

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Очевидцы происшествия, а также сотрудники скорой помощи вытащили погибшего из машины до приезда спасателей.

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