Смертельное ДТП с двумя иномарками и автобусом случилось в Тюменской области

Две иномарки столкнулись на участке трассы Курган - Тюмень. Невольным участником ДТП стал также пассажирский автобус. Авария унесла жизнь 25-летней девушки, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«На 185 километре трассы Курган — Тюмень автомобиль Mitsubishi Lancer, ехавший из Тюмени, выехал на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом и BMW. За рулем японской иномарки находилась жительница поселка Тараскуль. Она погибла на месте», — сообщило ведомство.

Никто из пассажиров не пострадал. В автобусе, следующем по маршруту Червишево — Тюмень, было 20 человек. Ехавшие в BMW тоже не получили увечий, добавили в URA.RU.