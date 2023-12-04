04 декабря 2023, 07:39
Смертельное ДТП с двумя грузовиками произошло на ЦКАД в Пушкино
Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками на ЦКАД в Подмосковье
ДТП с двумя грузовиками произошло на 50-м километре ЦКАД в в городском округе Пушкино. Жертвой дорожной аварии стал один человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 3 декабря. По предварительным данным, один грузовик столкнулся с другим большегрузом, следовавшим в попутном направлении.
ГУ МВД по Московской области/Telegram
«После чего они (транспортные средства, — прим. ред.) сложились и их развернуло. В результате ДТП мужчина виновник скончался», — пояснили в пресс-службе.
Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ДТП
Реклама
Реклама