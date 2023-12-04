Происшествия 04 декабря 2023, 07:39 Смертельное ДТП с двумя грузовиками произошло на ЦКАД в Пушкино Мужчина погиб в ДТП с двумя грузовиками на ЦКАД в Подмосковье ГУ МВД по Московской области / Telegram

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ДТП с двумя грузовиками произошло на 50-м километре ЦКАД в в городском округе Пушкино. Жертвой дорожной аварии стал один человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 3 декабря. По предварительным данным, один грузовик столкнулся с другим большегрузом, следовавшим в попутном направлении.

ГУ МВД по Московской области / Telegram

«После чего они (транспортные средства, — прим. ред.) сложились и их развернуло. В результате ДТП мужчина виновник скончался», — пояснили в пресс-службе.

Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.