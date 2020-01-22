22 января 2020, 10:45
Смертельное ДТП с автобусом случилось под Нижним Новгородом
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Москва — Нижний Новгород». После чего в автобус врезалась легковушка. Один пассажир автобуса умер на месте, еще трое получили травмы, написало РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.
57-летний водитель грузовика выезжал с обочины и врезался в автобус. Он ехал в село Никольское. После чего общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora. Газета «Известия» сообщила, что в автобусе было шесть пассажиров и один водитель. ДТП произошло на трассе М-7 «Волга».