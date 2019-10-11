Смертельное ДТП с автобусом произошло в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии столкнулись автобус и легковушка. Один человек погиб, двое пострадали, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
10 октября на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка в Нуримановском районе Башкирии произошло ДТП с участием Renault Logan и пассажирского автобуса Renault.
В результате столкновения пострадали трое из семи пассажиров автобуса — две женщины 24 и 50 лет, а также восьмилетняя девочка. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.