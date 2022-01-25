Смертельное ДТП с автобусом произошло под Нижним Тагилом

Смертельная авария произошла на дороге Нижний Тагил — Нижняя Салда в Свердловской области. Погиб один человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Столкнулись легковая машина и автобус. В результате водитель первой погиб. Также пострадали двое несовершеннолетних, которые находились в машине.

«Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и травмы получили двое детей», — рассказали в ведомстве.