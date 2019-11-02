Смертельное ДТП с 4 погибшими произошло под Самарой. Видео

Две легковушки — Toyota и LADA Vesta столкнулись на обводной дороге в Волжском районе Самарской области. В аварии погибли четыре человека, выжила только 13-летняя девочка.

«В первом автомобиле погиб один человек, во втором автомобиле — еще три человека», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.

Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Санкт-Петербурге Подробнее

В полиции добавили, что выжившую девочку извлекли из искореженного автомобиля. О ее состоянии ничего не известно. Более подробной информации об аварии пока нет.

Момент ДТП попал в объектив камеры регистратора. На кадрах видно, как один из автомобилей выехал на встречную полосу движения.