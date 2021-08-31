Смертельное ДТП произошло в Ставрополье

Авария, в результате которой погибли шесть человек, произошла в Георгиевском городском округе на Ставрополье. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В районе села Подгорного столкнулись три легковых автомобиля и один грузовой. Помимо погибших два человека, включая одного ребенка, пострадали. На данный момент ребенок находится в реанимационном отделении. С родственниками погибших работают психологи ЦЭП МЧС России.

Водитель Honda Prestige выехал на встречную полосу для обгона. На встречке он столкнулся с автомобилями Lada Niva, грузовым Suzuki и легковым Toyota Corolla.