28 декабря 2022, 17:05
Смертельное ДТП произошло возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
Смертельная авария произошла накануне вблизи аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Под колеса автомобиля Nissan Qashqai попал 28-летний мужчина. Об этом написал сайт tagilcity.ru.
Пострадавший погиб на месте, не дождавшись приезда кареты скорой помощи. Известно, что за рулем авто находилась 40-летняя екатеринбурженка.
Реклама
Сейчас правоохранители разбираются во всех деталях случившегося.
Реклама
ДТП
Екатеринбург
Реклама
Реклама