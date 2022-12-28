Происшествия 28 декабря 2022, 17:05 Смертельное ДТП произошло возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

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Смертельная авария произошла накануне вблизи аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге. Под колеса автомобиля Nissan Qashqai попал 28-летний мужчина. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Пострадавший погиб на месте, не дождавшись приезда кареты скорой помощи. Известно, что за рулем авто находилась 40-летняя екатеринбурженка.

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Сейчас правоохранители разбираются во всех деталях случившегося.

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