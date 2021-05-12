Смертельное ДТП произошло в Забайкальском крае

Против водителя из Читы завели уголовное дело из-за аварии, в которой погиб ребенок. Об этом рассказал «Царьград».

Информация о ДТП попала к правоохранителям Забайкальского края 11 мая около 20:00. По неподтвержденной информации, на участке автодороги между Жирекеном и Чернышевском пьяный водитель не справился с управлением транспортным средством. Водитель Toyota не имел водительских прав, сообщило ведомство.

Ребенок, находившийся в машине, погиб. Другие люди получили незначительные травмы. СК по региону завел дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Виновнику ДТП грозит до 20 лет лишения свободы.