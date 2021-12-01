Смертельное ДТП произошло в Забайкальском крае

Смертельное ДТП произошло на 37-м километре трассы Могойтуй - Олочи. Об этом сообщил «Царьград».

Там водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением. Машина улетела в кювет. Водитель и один из пассажиров получили травмы, не совместимые с жизнью. Третьему человеку, который находился в авто, удалось выжить, однако покинуть салон самостоятельно он не смог. Ему пришлось дожидаться приезда спасателей рядом с телами погибших.

Сотрудники МЧС высвободили пострадавшего с помощью гидравлического инструмента, после чего мужчину госпитализировали.