Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе

Смертельная авария произошла на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Ленобласти. 39-летний водитель легковушки и его пассажир скончались на месте. Второй пассажир получил тяжелые травмы. В данный момент его госпитализировали.

Предполагаемый виновник ДТП — водитель лесовоза. Сейчас решается, какая мера пресечения его ждет. Возбуждено уголовное дело.