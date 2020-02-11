11 февраля 2020, 14:28
Смертельное ДТП произошло в Выборгском районе
На дороге у Красносельского поселка в Выборгском районе произошла авария. Столкнулись две легковушки и лесовоз. В результате ДТП два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Об этом написал сайт «Невские новости».
Смертельная авария произошла на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково в Ленобласти. 39-летний водитель легковушки и его пассажир скончались на месте. Второй пассажир получил тяжелые травмы. В данный момент его госпитализировали.
Предполагаемый виновник ДТП — водитель лесовоза. Сейчас решается, какая мера пресечения его ждет. Возбуждено уголовное дело.