Происшествия 28 ноября 2022, 15:56 Смертельное ДТП произошло в Волгоградской области

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В городе Котово Волгоградской области в результате ДТП на опасном пешеходном переходе погибла 49-летняя женщина. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

По словам местных жителей, в произошедшем виноваты чиновники, которые не занимаются обустройством пешехода.

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Горожане требуют провести рейд по всем пешеходным переходам и проверить, в каком состоянии они находятся, и где необходимо сделать ремонт.

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