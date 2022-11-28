28 ноября 2022, 15:56
Смертельное ДТП произошло в Волгоградской области
В городе Котово Волгоградской области в результате ДТП на опасном пешеходном переходе погибла 49-летняя женщина. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
По словам местных жителей, в произошедшем виноваты чиновники, которые не занимаются обустройством пешехода.
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Горожане требуют провести рейд по всем пешеходным переходам и проверить, в каком состоянии они находятся, и где необходимо сделать ремонт.
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ДТП
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