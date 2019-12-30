30 декабря 2019, 12:08
Смертельное ДТП произошло в Уфе
Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии, которая произошла в Уфе накануне, сообщил портал ToDay News Ufa.
Вечером 29 декабря в Уфе столкнулись Subaru и «ВАЗ-2115». ДТП произошло на развязке Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевское шоссе. Водитель «Жигулей» скончался на месте. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована. О состоянии водителя иномарки не сообщается, предположительно он не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.