14 июля 2020, 16:10
Смертельное ДТП произошло в Удмуртии
В Удмуртии утром 14 июля произошло смертельное ДТП. В результате него скончался молодой человек. Об этом сообщил сайт IZHLIFE со ссылкой на Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.
Авария случилась на 223-м километра дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Якшур-Бодьинского района.
Отмечается, что виновник аварии — 58-летний водитель Lada. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он скончался от полученных травм.
Водитель первого авто также получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.