Смертельное ДТП произошло в Удмуртии

Авария случилась на 223-м километра дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Якшур-Бодьинского района.

Отмечается, что виновник аварии — 58-летний водитель Lada. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он скончался от полученных травм.

Водитель первого авто также получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.