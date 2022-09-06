Смертельное ДТП произошло в Свердловской области | 360°

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Смертельное ДТП произошло в Свердловской области

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Авария произошла на трассе Качканар-Верхняя Тура в Свердловской области. Один человек погиб, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Столкнулись два грузовых автомобиля после того, как один из них выехал на встречную полосу. Один из водителей погиб на месте.

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Правоохранители выясняют все подробности и причины происшествия.

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