Смертельное ДТП произошло в Шелопугинском районе Забайкалья

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Шелопугинском районе Забайкальского края. Водитель Daihatsu YRV сбил мужчину, который шел по обочине дороги. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Происшествие случилось в темное время суток, около 19:15. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть потерпевшего.

В тот же день, 16 февраля, в Агинском районе случилось еще одно ДТП. Водитель УАЗа не справился с управлением и опрокинул автомобиль. С травмами различной степени тяжести его доставили в медучреждение.

За минувшие сутки в Забайкалье было выявлено 363 нарушения ПДД.