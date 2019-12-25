Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге

25-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел с шоссе. Иномарка врезалась в дерево.

В результате погибли водитель и его пассажир, которому на вид около 30 лет.

Как сообщил портал «Дни.ру», обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.