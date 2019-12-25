25 декабря 2019, 20:50
Смертельное ДТП произошло в Санкт-Петербурге
Утром 25 декабря в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
25-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел с шоссе. Иномарка врезалась в дерево.
В результате погибли водитель и его пассажир, которому на вид около 30 лет.
Как сообщил портал «Дни.ру», обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.