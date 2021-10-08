Смертельное ДТП произошло в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в Миллерово Ростовской области. Водитель КамАЗа снес переднюю часть легкового автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».

КамАЗ передвигался по второстепенной дороге. Водитель должен был уступить автомобилю ВАЗ-2107 дорогу, однако не сделал этого. Грузовик на полной скорости врезался в легковушку и снес переднюю часть автомобиля. 23-летнего водителя удалось вытащить из салона, однако спасти его жизнь не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.

Сотрудники областного ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.