08 октября 2021, 15:54
Смертельное ДТП произошло в Ростовской области
Водитель грузовика снес переднюю часть легкового автомобиля
Смертельное ДТП произошло в Миллерово Ростовской области. Водитель КамАЗа снес переднюю часть легкового автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».
КамАЗ передвигался по второстепенной дороге. Водитель должен был уступить автомобилю ВАЗ-2107 дорогу, однако не сделал этого. Грузовик на полной скорости врезался в легковушку и снес переднюю часть автомобиля. 23-летнего водителя удалось вытащить из салона, однако спасти его жизнь не удалось. Полученные травмы оказались смертельными.
Сотрудники областного ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.