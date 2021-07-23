Смертельное ДТП произошло в ростовской области на трассе М-4 «Дон»

Смертельное ДТП произошло в четверг, 22 июля, на трассе М-4 «Дон». Виновником аварии стал 67-летний мужчина. Он скончался от полученных травм. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Пенсионер, который находился за рулем Opel Vectra, поворачивал в разрешенном для этого месте. Он не уступил дорогу автомобилю Honda, который в этот момент двигался по встречной полосе. Из-за этого произошло столкновение. Водитель Opel скончался. Двое детей, находившихся в другой машине, получили травмы.