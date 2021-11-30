Смертельное ДТП произошло в Ростове-на-Дону вечером в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

42-летняя водительница не справилась с управлением и сбила на шестом километре западного обхода Ростова-на-Дону мужчину. Отмечается, что погибший перебегал проезжую часть в неположенном месте. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда врачей. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.