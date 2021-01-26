Смертельное ДТП произошло в Псковской области. Фото

По данным ведомства, Mercedes и Fоrd столкнулись на 325-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. Погиб пассажир Mercedes, остальные получили различные травмы. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Причина аварии выясняется.

Пресс-служба ведомства показала фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как две машины сильно повреждены от удара. У одной из них почти полностью снесен правый бок. На проезжей части разбросаны куски пластика и стекла, разлетевшиеся во время столкновения.

Источник фото: Управление МВД РФ по Псковской области

Накануне три человека погибли в аварии в Орехово-Зуеве. Столкновение Kia и Skoda было встречным. ДТП произошло на 15-м километре дороги Ликино-Дулево — Шатурторф. Причину столкновения выясняют специалисты.