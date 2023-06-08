Происшествия 08 июня 2023, 02:46 Смертельное ДТП произошло в Петербурге Полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного ДТП на КАД Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Читать 360tv в

Смертельное ДТП произошло на 32-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Грузовой автомобиль Volvo столкнулся с КамАЗом и кроссовером Honda CR-V. Об этом сообщил Telegram-канал «Петербургская полиция».

ДТП произошло в среду, 7 июня, около 16:40. Грузовик Volvo столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом. Последний перевозил в цистерне воду. После этого грузовик столкнулся с движущимся в левом ряду Honda CR-V.

Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В результате столкновения кроссовер съехал в отбойник, опрокинул стойку со знаками и частично вылетел на полосу встречного движения, говорится в сообщении. КамАЗ опрокинулся на бок. Его водитель умер на месте от полученных травм.

«По предварительным данным, травмы средней степени тяжести получили также 41-летняя женщина и 35-летний мужчина», — указано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу.

«По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП», — уточнили в посте.

Очевидцы аварии опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия.