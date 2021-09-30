Смертельное ДТП произошло в Новошахтинске

На 888 километре автодороги Новошахтинск - Майский на Соколовском мосту произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ростовской области.

Около девяти часов утра грузовик-бензовоз Меrsedes Benz столкнулся на встречной полосе с автомобилем «Жигули». Легковой автомобиль смяло от удара. Погибли его 55-летний водитель и 30-летний пассажир. Сотрудники ГИБДД Новошахтинска работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства случившегося.