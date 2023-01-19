Происшествия 19 января 2023, 13:38 Смертельное ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленобласти

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Авария с участием трех машин произошла накануне на Гостилицком шоссе в Ленинградской области. Об этом написал сайт 78.ru.

По предварительной информации, водитель лесовоза Volvo потерял управление и врезался в легковой автомобиль Skoda, а затем в микроавтобус Ford Transit, сообщили «Невские новости».

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В результате случившегося погиб водитель микроавтобуса. Еще четыре человека получили травмы.

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