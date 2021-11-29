Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области

ДТП произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

27-летний мужчина взял в аренду автомобиль Volkswagen Polo. Во время обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Shacman. Водитель легковушки и три его пассажира получили серьезные травмы. Медики не смогли их спасти, все они скончались на месте. На данный момент полицейские проводят проверку, передал RT.