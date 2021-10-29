Смертельное ДТП произошло в Кузбассе

Смертельное ДТП произошло в Кемеровском районе на 17-м километре автодороги Кемерово-Новокузнецк.. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла сегодня, 29 октября, около трех часов ночи. 39-летний водитель грузовика Daewoo Novus насмерть сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По словам очевидцев, погибшую буквально разорвало на части. Установить личность погибшей женщины на данный момент не удалось. Видео, котором изображено скопление машин полиции и скорой помощи, попало в Сеть.