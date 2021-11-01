Смертельное ДТП произошло в Курганской области

ДТП произошло на трассе, ведущей в Тюмень. В результате погибли два жителя Кургана. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Тюменской области.

Авария произошла на 159 километре трассы Курган — Тюмень, в Исетском районе. Иномарка KIA выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с бензовозом. 29-летний водитель и 34-летняя пассажирка машины, проживающие в Кургане, скончались на месте от полученных травм. Другая пассажирка иномарки, 27-летняя девушка, направлена в больницу с множественными травмами.