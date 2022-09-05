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06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

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06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

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06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

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06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

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Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

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Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Происшествия

05 сентября 2022, 13:44

Смертельное ДТП произошло в Кемеровской области - видео

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Очевидцы сняли на камеру последствия смертельного ДТП на Топкинской трассе в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

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Сотрудники ГИБДД подтвердили факт аварии. Они отметили, что машина сбила мужчину, который шел по проезжей части в темноте. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

ДТП

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