Происшествия 05 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Смертельное ДТП произошло в Кемеровской области - видео

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Очевидцы сняли на камеру последствия смертельного ДТП на Топкинской трассе в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.

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Сотрудники ГИБДД подтвердили факт аварии. Они отметили, что машина сбила мужчину, который шел по проезжей части в темноте. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

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