Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге

ДТП случилось на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Погиб один человек. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по городу.

Машина врезалась в бетонное ограждение из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате он попал в больницу с различным травмами. Пассажирка автомобиля погибла еще до приезда скорой помощи.

Ранее в Петрозаводске случилось ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Иномарка Citroen сбила 11-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре».